وزير الخارجية المصري: أكدت مع نظيري السعودي اهمية الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي بشكل غير مشروط

اشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الى أنه "ناقش الملفات الثنائية وسبل تطويرها مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان".

واوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما، في العاصمة المصرية القاهرة، اننا "في المراحل النهائية لتدشين المجلس الأعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مؤكدا أهمية هذا المجلس لدفع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجالات أخرى.

ولفت الى أننا "ناقشنا ضرورة الحفاظ على دورية الاجتماعات بين البلدين على مستوى جميع اللجان، كما بحثنا الأوضاع الكارثية في غزة والقدس والضفة وأكدنا الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروط".

في سياق اخر، ذكر اننا "أكدنا ضرورة دعم الصومال في وحدة أراضيه ومواجهة الإرهاب، كما ناقشنا العديد من الملفات منها اليمن والسودان وعددا من القضايا العربية".