شكرا لقرائتكم خبر عن تتحول إلى إعصار.. العاصفة "فرانسين" تغلق بعض منشآت النفط في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشك العاصفة الاستوائية "فرانسين" على التحول إلى إعصار في الوقت الذي تتجه نحو لويزيانا بعد أن انحرفت بمسارها نحو الشرق، ما أجبر بعض شركات التنقيب عن النفط إلى وقف الإنتاج، ولكنها تتبع مسارًا من المحتمل أن يتجنب محطات تصدير الغاز الطبيعي الرئيسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه وفقًا لمسارها الحالي، ستبتعد فرانسين عن منشآت الغاز الطبيعي المسال المتركزة حول حدود تكساس - لويزيانا، بما في ذلك محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي، إذ ستضرب اليابسة كإعصار اليوم الأربعاء. خسائر 5 مليارات دولار وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في نشرة له، إنه ومع سرعة رياح تصل إلى 105 كيلومترات في الساعة، فإن العاصفة تبعد حاليا نحو 4ر587 كيلومتر إلى الجنوب من جنوب غربى الكاميرون، في لويزيانا.

وبشكل عام فإنه من المحتمل أن تتسبب فرانسين في أضرار وخسائر تصل إلى 5 مليارات دولار إذا ضربت بقوة من الفئة الثانية، وفقًا لما قاله تشاك واتسون، مصمم نماذج الكوارث في مركز أبحاث إنكي.

كما أن هناك احتمالًا بأن تضعف العاصفة عندما تصل إلى الشاطئ، ما قد يخفض الخسائر إلى نحو مليار دولار.

وإذا زادت قوة فرانسين، فستكون ثالث إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة هذا العام.