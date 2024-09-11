استطلاع رأي لسي إن إن: 63% من الناخبين متابعي المناظرة يعتقدون أن هاريس أدت أفضل مقابل 37% لصالح ترمب

افاد استطلاع رأي لـ"سي إن إن"، بأن "63% من الناخبين متابعي المناظرة يعتقدون أن المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أدت أفضل مقابل 37% لصالح المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب".
وفي وقت سابق اليوم، تصافحت هاريس وترامب في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء على شبكة "إيه بي سي".
وتبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.
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