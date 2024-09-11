كتائب القسام: قصفنا مقر اللواء الغربي 300 في الجليل الغربي بـ30 صاروخًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم ، أنها نفذت قصفًا صاروخيًا مكثفًا استهدف مقر اللواء الغربي 300 التابع للقوات الإسرائيلية في خربة ماعر بالجليل الغربي، مشيرةً إلى أنها أطلقت نحو 30 صاروخًا على الموقع.

ووفقًا لبيان صادر عن كتائب القسام، فقد استهدف القصف مرابض المدفعية التابعة للواء الغربي 300، بالإضافة إلى مركز صيانة اللواء وتجمعات قوات العدو في الموقع. وأكدت الكتائب أن الهجوم جاء رداً على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستهدف مواقع استراتيجية بهدف تقليص قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

وقال البيان: "لقد قمنا بتوجيه ضربة قوية لمقر اللواء الغربي 300، ونحن مصممون على متابعة مقاومتنا ضد العدوان. هذا الهجوم يهدف إلى إضعاف قدرة العدو على تنفيذ أي اعتداءات إضافية."

من جهته، أفادت تقارير إسرائيلية أولية أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في الموقع المستهدف، لكن لم يتم تأكيد أي إصابات بشرية على الفور. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقًا في الحادث، مشيرًا إلى أنه يتابع الوضع عن كثب ويعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القصف يأتي في سياق تصعيد مستمر بين الجانبين، حيث تشهد الحدود بين لبنان وفلسطين توترات متزايدة. وأكدت كتائب القسام أنها ستواصل عملياتها العسكرية طالما استمر التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.

وفي ردود فعل دولية، أعربت بعض الأطراف عن قلقها من تصاعد العنف على الحدود، داعيةً إلى ضرورة العودة إلى الحوار والتهدئة لتفادي المزيد من التصعيد. وشددت الجهات الدولية على أهمية حماية المدنيين والحد من التداعيات الإنسانية للنزاع.

وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة البياضة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم ، بمقتل شخصين إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فقد استهدفت الغارة الدراجة النارية في وقت متأخر من الليل، مما أسفر عن استشهاد راكبي الدراجة. وأوضح البيان أن فرق الإسعاف والصحة وصلت إلى موقع الهجوم، حيث تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن الهجوم يشكل تصعيدًا خطيرًا في الوضع الأمني في جنوب لبنان، ويعكس التوتر المتزايد في المنطقة. وأضاف البيان أن الوزارة تدين هذا الهجوم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

من جانبها، أكدت السلطات المحلية في بلدة البياضة أن الغارة أثارت حالة من الذعر بين السكان، ودفعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة. وأشار المسؤولون المحليون إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة.

كما دعت وزارة الصحة اللبنانية إلى تقديم الدعم اللازم للمتضررين وأسر الشهداء، وأكدت على أهمية التحقيق السريع والشامل في الحادث لضمان تقديم العدالة ومعالجة التداعيات الإنسانية.