بلينكن : روسيا تقصف المدن الأوكرانية بكل وحشية وتحصل على الأسلحة من إيران

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم ، بتصريحات حادة حول التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا تقصف المدن الأوكرانية بكل وحشية.

وأشار بلينكن إلى أن موسكو تتلقى دعمًا عسكريًا متزايدًا من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ، زجاءت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي عقده ، حيث أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن القصف الروسي أسفر عن أضرار جسيمة في العديد من المدن الأوكرانية، ما تسبب في معاناة كبيرة للمدنيين الأوكرانيين. وقال: "ما نراه من روسيا هو قصف وحشي يستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد، وهو انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية."

وأشار بلينكن إلى أن التقارير الأخيرة تفيد بأن روسيا قد حصلت على المزيد من الأسلحة من إيران، مما يعزز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مدمرة في أوكرانيا. وأضاف: "إن هذا التعاون العسكري بين روسيا وإيران يزيد من تعقيد الصراع ويستدعي ردًا دوليًا قويًا. نحن نراقب هذا الوضع عن كثب ونتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات".

وفي سياق دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، أعلن وزير الخارجية أن الإدارة الأمريكية قد خصصت أكثر من 700 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. وأوضح أن هذه المساعدات تشمل تقديم الدعم العسكري والإنساني، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لمساعدة الأوكرانيين في مواجهة تداعيات النزاع.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لأوكرانيا حتى تحقق النصر وتستعيد سيادتها. وقال: "نحن نقف مع أوكرانيا في هذه اللحظات الصعبة، ونعمل على تعزيز الدعم الدولي للجهود الأوكرانية في الدفاع عن وطنها."

الجيش اللبناني يحرر 8 فلسطينيين بعد خطفهم من قبل عصابة إجرامية

أعلن الجيش اللبناني ، اليوم ،عن نجاحه في تحرير ثمانية فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة في بيروت، كانوا قد تعرضوا للخطف على يد عصابة إجرامية. وقد قامت العصابة بخطفهم بعد استدراجهم إلى منطقة البقاع تحت زعم تأمين هجرتهم إلى أوروبا بطرق غير شرعية.

ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، فقد طلبت العصابة فدية للإفراج عن المخطوفين. في استجابة سريعة، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عملية أمنية معقدة شملت عمليات رصد ومتابعة مكثفة، بالإضافة إلى مداهمات أسفرت عن تحرير المخطوفين في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية.

وأشار البيان إلى أن العملية أدت إلى توقيف شخص لبناني يدعى "ع. ع."، الذي كان مسؤولاً عن نقل المخطوفين من بيروت إلى منطقة البقاع. وقد بدأت السلطات التحقيق مع الموقوف تحت إشراف القضاء المختص، مع استمرار الجهود للقبض على بقية أفراد العصابة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أن التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة تفاصيل القضية واعتقال جميع المتورطين في عملية الخطف. كما أعربت عن عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين وحمايتهم من أي تهديدات إجرامية.