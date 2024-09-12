بعد إحالته للمفتي.. الحكم على سفاح التجمع لاتهامه بقتل 3 سيدات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها علي "كريم. م" المعروف إعلامياً بسفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات وهتك عرضهن والاتجار فيهن وإحراز مواد مخدرة، بعد أن أحالت هيئة المحكمة أوارق القضية الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي ‏كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.