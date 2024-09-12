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الإعصار “فرانسين” يدخل البر في ولاية لويزيانا الأمريكية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دخل الإعصار فرانسين مساء الأربعاء البر في ولاية لويزيانا الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز إن أمطارا غزيرة ورياحا إعصارية القوة تنتشر في البر على امتداد جنوب لويزيانا، مشيرا إلى أن تقديراته لسرعة الرياح المصاحبة لفرانسين تبلغ 155 كلم/ساعة، مما يجعله إعصارا من الفئة الثانية على سلم تصاعدي من خمس درجات، ودعا المركز السكان المحليين إلى الاحتماء في الداخل وبعيدا عن النوافذ.

وحذرت السلطات من أن الإعصار قد يتسبب بهطول أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا في بعض الأماكن، مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، بما في ذلك في مدن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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