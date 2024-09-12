الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية أعادت تفعيل حملة "الانفلونزا مش نزلة برد"

أعادت الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية في لبنان، تفعيل حملة "الانفلونزا مش نزلة برد" للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لطب الأطفال وبالشراكة مع شركة أبوت "Abbott"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور اختصاصيين من الجمعيتين.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة للحدّ من المضاعفات المحتملة للإصابة بالفيروس، لا سيّما لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، التي تحدّد بالأطفال دون الخمسة سنوات، كبار السنّ فوق 65 عاماً، عمّال الرعاية الصحية، النساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة كالربو وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

بدوره، تحدّث رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية بيار بو خليل الذي أشار إلى أنّه "لا يأخذ المجتمع الانفلونزا على محمل الجدّ ويعتبرها مجرّد نزلة برد عادية، يمكن الشفاء منها سريعاً ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب الوعي حول الفيروس ومضاعفاته".