مقتل ضابطين وإصابة آخرين في هجوم لـ"داعش" بالعراق

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل ضابطين في الجيش العراقي وإصابة عدة جنود في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على دورية عسكرية شمال غربي محافظة كركوك.

وقال مصدر لوكالة "شفق نيوز" إن "مقاتلين من التنظيم الإرهابي هاجموا آلية عسكرية تابعة للجيش العراقي في أطراف قضاء الدبس التي تبعد 65 كيلومترا شمال غربي كركوك، مما أسفر عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة جنود آخرين".

وأكد المصدر أن "قوات الجيش ردّت على المهاجمين".

وأضاف: "وصلت قوة من الجيش إلى موقع الحادث وطوقت المكان ونقلت جثتي الضحيتين والمصابين وبدأت عملية مسح للمنطقة بحثا عن المهاجمين".