حزب الله يستهدف موقع المرج في الأراضي المحتلة بالصواريخ

وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر قاعدة عسكرية في منطقة روش بينا شرق صفد والقوات في طريقها إلى المكان.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:35 ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012