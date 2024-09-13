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حزب الله يستهدف موقع المرج في الأراضي المحتلة بالصواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع المرج في الأراضي المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:35 ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قاعدة عسكرية تضررت عقب دوي صفارات الإنذار جنوب صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر قاعدة عسكرية في منطقة روش بينا شرق صفد والقوات في طريقها إلى المكان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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