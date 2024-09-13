حزب الله يستهدف موقع المرج في الأراضي المحتلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع المرج في الأراضي المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:35 ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 موقع المرج بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قاعدة عسكرية تضررت عقب دوي صفارات الإنذار جنوب صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة.
وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر قاعدة عسكرية في منطقة روش بينا شرق صفد والقوات في طريقها إلى المكان.