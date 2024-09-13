جنود الاحتلال تمنع فلسطينين من أداء صلاة الجمعة وتقتحم صحن المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - رابط عدد من المصليين في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، واقتحم الجنود صحن قبة الصخرة بالمسجد تزامناً مع خطبة الجمعة .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - رابط عدد من المصليين في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، واقتحم الجنود صحن قبة الصخرة بالمسجد تزامناً مع خطبة الجمعة .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية