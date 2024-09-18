شكرا لقرائتكم خبر عن 3.7 مليار جنيه أجور العمالة الموسمية بموازنة العام الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.

وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.

وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقته، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 حدد موعد ونهاية السنة المالية، حيث عرف "السنة المالية" بأنها هى سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.

وتأتى أرقام الموازنة ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، جنبا إلى جانب تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.