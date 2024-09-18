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تعرف على طرق استخراج رخصة قيادة السيارات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:30 ص

حددت إدارة المرور ، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات : 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

- تجهيز 4 صور شمسية.

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

- نموذج الاختبار الشفوى.

- نموذج الاختبار العملى.

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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