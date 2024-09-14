شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم وتوفير فرص عمل على رأس اهتمامات مبادرة "بداية".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقد جاء على رأس محاورها الرئيسية محور التعليم لما له من أهمية بالغة فى بناء الإنسان، ويأتى ذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

وذلك فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.