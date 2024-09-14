حكم بإعدام 37 في محاولة انقلاب بالكونغو الديمقراطية بينهم 3 أميركيين

أصدرت محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية حكما بإعدام 37 متهما بينهم 3 أميركيين في قضية "محاولة الانقلاب" التي شهدتها البلاد في أيار الماضؤ.

وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن "المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام"، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 من أصل 51 متهما.

ومن المحكومين ستة أجانب، ثلاثة منهم أميركيون، إضافة الى بلجيكي وبريطاني وكندي.

وليل الأحد 19 أيار في كينشاسا، هاجم عدد كبير من المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي الذي صار مذاك رئيسا للجمعية الوطنية. وقُتل شرطيان يتوليان حراسته.

ولاحقا، اقتحم المهاجمون "قصر الأمة"، المقر التاريخي الذي يضم مكاتب رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي.

لكن محاولتهم انتهت عند هذا الحد، مع تدخل قوات الأمن التي أوقفت، بحسب الجيش، أربعين مهاجما وقتلت أربعة آخرين بينهم قائدهم كريستيان مالانغا.

وفي 7 حزيران، بدأت المحكمة العسكرية في كينشاسا-غومبي، جلساتها في سجن ندولو العسكري حيث يقبع المتّهمون، للنظر في قضية "محاولة الانقلاب" التي يقول الجيش إنه أحبطها.