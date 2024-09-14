ريابكوف: الغرب قرر بالفعل ضرب العمق الروسي

ياسر رشاد - القاهرة -

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا تعلم أن الغرب اتخذ بالفعل قرارًا بشن هجوم على عمق الأراضي الروسية وأرسل إشارات بذلك إلى كييف.

وصرح المسئول الروسي لوكالة "تاس" على هامش القمة الإعلامية السابعة لمجموعة البريكس:" تحدث الرئيس بوضوح شديد حول هذا الموضوع،ونحن نعلم أن هذه القرارات اتُخذت منذ بعض الوقت،وقد تم نقل إشارات من هذا النوع إلى كييف،وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدفعان الوضع المحيط بأوكرانيا إلى مرحلة من التصعيد الذي يصعب التحكم فيه،ونحن نحذر بالفعل أولئك في السلطة هناك يوميًا من عواقب مثل هذه الإجراءات".

وأضاف "موسكو تدين بشدة الضغوط الغربية على وسائل الإعلام وسترفض هذه الجهود،ونحن ندين بشدة هذه الممارسة ونؤكد نيتنا في الرد عليها وفقًا لذلك،من أجل وقف عادتهم في ممارسة مثل هذه الضغوط على وسائل الإعلام لدينا".

وتستضيف موسكو قمة مجموعة "البريكس" خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الحالي، ويجمع الحدث رؤساء وسائل الإعلام الرائدة من الدول الأعضاء في المجموعة والدول التي تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، وتتولى وكالة "تاس" تنظيم القمة.