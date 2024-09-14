وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر مبارك الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - توفي رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ جابر مبارك الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن الصباح وُلد عام 1942، وتدرج في مناصب عدة منذ العام 1968، من بينها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري، ثم مدير إدارة، فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وأضافت الصحيفة أن: "الفقيد كان قد عُين محافظا لحولي، في 19 مارس 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم حقيبة وزارة الإعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد، وفي 14 فبراير 2001، تم تعيين السياسي الكويتي الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعُيّن في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003".

جابر مبارك الصباح

وصدر في 9 فبراير 2006، أمر بتعيين جابر مبارك الصباح، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين، اللذين أجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.

وتقلد جابر مبارك الصباح، في 28 أكتوبر 2007، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت، في مايو/ أيار 2008، ويناير 2009، ومايو 2009 ومايو 2011 إلى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011.

وأعلن في نوفمبر 2011، تعيين الفقيد الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.