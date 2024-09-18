شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالنواب: مبادرة بداية جديدة دليل حرص الرئيس على تلبية احتياجات المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع.



وأشار عاشور، إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاقها اليوم الثلاثاء، في احتفالية بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، تتميز بالتركيز على تمكين المرأة والشباب لتحقيق التنمية المنشودة، مضيفا أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على حماية الأرواح فقط، بل يساهم في تحقيق تطور اقتصادي من خلال خلق بيئة عمل صحية، تساعد على الإبداع و الإنتاج، وتوفر حماية حقيقية للأجيال القادمة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه يتبنى فكرة الاستثمار في البشر وبناء الوعي، وهما من أهم قضايا المجتمع المصري وركيزة محورية في تقدم الشعوب، لأنها تقوم على أساس محاولة استكمال بناء منظومة الإنسان ليس فقط من النواحي المادية، ولكن أيضًا من النواحي الأخرى التي تدفع المواطن إلى أن يكون أكثر قوة وتحصينًا في مواجهة المخاطر التي أصبحت تركز بوسائل متعددة على كيفية المساس بجوهر القيم الإنسانية.

وقال عضو مجلس النواب إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحمل في طياتها دليلًا حاسما على معايشة رئيس الجمهورية للمواطن المصري، والسعي نحو تدبير سبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته، مضيفًا أن هدف المبادرة ينصب على احترام المواطن و ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته.



