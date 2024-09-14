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تركيا تعتقل داعشيا خطط لهجوم على كنيسة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة المخابرات التركية، اليوم السبت، إن السلطات ألقت القبض على متشدد من تنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية في إسطنبول هذا العام.
وأضافت أن المشتبه به، ويدعى فيسكان سولتاماتوف، يُعتقد أنه الشخصية الرئيسية وراء الهجوم الذي وقع في 28 يناير 2024، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة مع الشرطة في إسطنبول.
وقالت الوكالة إنها تعتقد أيضا بأن سولتاماتوف هو الذي وفر السلاح المستخدم في الهجوم.
وقُتل رجل تركي على يد اثنين من مسلحي تنظيم داعش المتشدد داخل كنيسة "سانتا ماريا" الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول في يناير.
وألقت تركيا القبض على 48 شخصا في أبريل الماضي يعتقد أنهم على صلة بالهجوم. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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