الصحة: أربعة جرحى بينهم ثلاثة أطفال إثر الغارة الإسرائيلية على الهرمل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على محيط بلدة الكواخ شمال الهرمل أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال، وقد احتاج الأربعة دخول المستشفى لتلقي العلاج".

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارة إسرائيلية استهدفت خراج بلدة سرعين في البقاع، وعن غارتَين إسرائيليتَين على منطقتَي حوش السيد علي والكواخ في الهرمل بالبقاع قرب الحدود اللبنانية السورية.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.