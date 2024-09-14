المفتي سوسان: نحب فلسطين ولن نتخلى عنها خاصة بظل ما نسمع عنه من استعداد وتهيئة لتوسيع هذه الحرب

أشار مفتي صيدا سليم سوسان، الى أن "ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعود مولد الرحمة المهداة والنعمة المجزاة والسراج المنير الذي جمع الله له الفضائل كلها والمحامد بأجمعها، والمكارم جميعها اليه ينتهي الخير وعلى يديه فاض النور وأشرقت الهداية".

ولفت سوسان، الى أن "سيدي يا رسول الله، تعود الذكرى، والقلوب كل القلوب والعقول والنفوس والمشاعر والأنظار تشد الى فلسطين. الى هذا الشرق وما يحدث فيه، وما يحصل من مؤامرات عليه . وكأنه تغيير لخارطة النفوذ في هذه المنطقة".

وأكد أن "هذا الشرق، قلبه فلسطين، وقلب فلسطين القدس، وقلب القدس المسجد الأقصى ، ونرى كيف هو الاعتداء والهجوم من كيان نازي همجي يبيد ويقتل الأطفال والنساء وييتم الأطفال ويرمل النساء ويعتقل الرجال والشباب، لا يفرق بين بيت ومدرسة وجامعة ومستشفى أمام انظار الدنيا والعالم والهيئات والمؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان ، وامام العالم العربي والإسلامي وأنظمته".

ووجّه تحية الى "أهلنا في جنوب لبنان، الى المقاومين كما وجهنا التحية الى المقاومين في غزة وفي رفح وفي الضفة، وخاصة في ظل ما نسمع عنه في هذه الأيام من استعداد وتهيئة لتوسيع هذه الحرب، نحن نحب فلسطين ولا نتخلى عنها وهذه ليست المرة الأولى التي نصمد بوجه الإعتداء بل وفي بعض الأحيان الإجتياح وبقيت صيدا واستمرت صيدا واستمر الجنوب اللبناني واستمر لبنان .. نحن مع هؤلاء الأبطال الصامدين في ارض فلسطين ولن نتخلى عن فلسطين".