مدير الاستخبارات الأوكرانية: كوريا الشمالية أكبر تهديد لكييف بين جميع حلفاء روسيا

اعتبر مدير الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف أن "كوريا الشمالية هي أكثر حلفاء موسكو خطرا على كييف بسبب الشحنات الضخمة من قذائف المدفعية التي ترسلها إلى روسيا لاستعمالها على الجبهة في أوكرانيا".

وقال في مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف "مع حجم العتاد العسكري الذي تقدمه كوريا الشمالية، تؤثر بشكل كبير على شدة القتال".

وجاءت التصريحات فيما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز العلاقات مع روسيا أثناء استضافته الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.