شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة المحامين تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، غدا الإثنين ، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت النقابة العامة للمحامين، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.



يذكر أن عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون التي أجرتها النقابة أمس السبت شهدت مثول 257 متقدمًا للقيد بالنقابة أمام أعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شهدت عملية إجراء المقابلات انتظامًا من خلال تحديد دور لكل متقدم ومثوله منفردأ أمام أعضاء اللجنة مع توفير أماكن انتظار لائقة للمتقدمين.



وأكد المتقدمون أن هذه المقابلات تهدف لاختيار أفضل المتقدمين للقيد بالنقابة من أجل الارتقاء بشخصية المحامي وبمهنة المحاماة بشكل عام.

