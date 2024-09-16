الإمارات: لا حل عسكرياً للنزاع في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لا حل عسكرياً للنزاع في السودان، وأن على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكداً مواصلة الإمارات دعمها للسودان وشعبه.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «لا يوجد حل عسكري في السودان ويجب على الأطراف المتحاربة العمل على إيجاد حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية».

وأضاف: «ستواصل الإمارات دعم السودان وشعبه، ويجب أن تتوقف هذه الحرب الآن».

وأمس الأول، أعلنت الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.

وتُقدّم الـ 10.25 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة في تقديم الدعم للنساء، حيث سيتم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد.

وسيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبرامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي للاجئين السودانيين، كما ستخصص 250 ألف دولار لدعم برنامج الاستجابة بناءً على النوع الاجتماعي في تشاد ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وستقدم دولة الإمارات 3 ملايين دولار من المساهمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبرامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني والذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.

وتؤكد هذه الجهود التزام الإمارات بتلبية احتياجات النساء والأطفال الملحة في المنطقة، والتركيز بشكل خاص على تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المساعدات الأساسية.

وقدمت الإمارات خلال العقد الماضي، أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للشعب السوداني، ما يؤكد التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.

ومنذ اندلاع الصراع عام 2023، قدمت دولة الإمارات 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية وأرسلت 159 طائرة إغاثة، حيث سلمت أكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية وإمدادات الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الإمارات ببناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج الطبي لأكثر من 45 ألف شخص.

وعلاوة على ذلك، تواصل الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر ووقف العنف بشكل عاجل كمطلب رئيسي.

وتؤكد الإمارات في مختلف المناسبات أن السودان بحاجة ماسة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون.

وتشدد الإمارات على أنها ستظل شريكاً قوياً للشعب السوداني الذي تربطها به روابط تاريخية.