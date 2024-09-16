نيويورك تايمز: المسلح الذي حاول اغتيال ترامب دعم نظام كييف

ياسر رشاد - القاهرة - اغتيال ترامب .. قالت صحيفة نيويورك بوست إن رايان ويسلي روث، الذي تم تحديده كمشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زار أوكرانيا ودعم نظام كييف.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أعرب المشتبه به عن دعمه القوي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وروج "لفكرة إرسال جنود أفغان سابقين للقتال من أجل أوكرانيا في روسيا".

المشتبه به في اغتيال ترامب: مستعد للحرب ضد روسيا

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه قال أيضًا إنه زار كييف وزعم أنه سيكون على استعداد للقتال على الخطوط الأمامية، إذا سُمح له بذلك.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إنه يجري تحقيقا في حادث إطلاق النار في محيط ترامب، معتبراً إياه محاولة اغتيال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملاءه وصلوا إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويحققون في "ما يبدو أنه محاولة اغتيال" لترامب.

ومن جانبها أكدت هيئة الخدمة السرية الأميركية أن أحد عناصرها أطلق النار على مشتبه به مسلح بالقرب من ملعب الجولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن جهاز الخدمة السرية رصد شخصا مشبوها في محيط ملعب ترامب للجولف "وفتح النار، وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة المحلية القبض على المشتبه به.

محاولة اغتيال ترامب الأولى

يذكر أنه وقعت محاولة اغتيال لترامب في 13 يوليو هذا العام، في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وأصابت رصاصة أذن الرئيس السابق، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل أحد أنصاره، وقتل ضباط من جهاز الخدمة السرية المهاجم، توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا.

الانتخابات الأمريكية

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبرالمقبل، وكان من المفترض أن يمثل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الديمقراطيين في الانتخابات، لكنه قرر الانسحاب من السباق بعد أدائه الضعيف في يونيو في المناظرة مع منافسه ترامب الذي أصبح فيما بعد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، وفي يوليو، أعلن بايدن قراره بإنهاء مساعي إعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لتحل محله، ورشح الحزب الديمقراطي هاريس رسميًا في أوائل أغسطس.