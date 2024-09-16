عودة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإن حالة الطقس تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح، واستمرار نسبة الرطوبة، بجانب استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت الهيئة: حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد نشاط رياح، على بعض شواطئ "مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم"، وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة ترتفع بداية من يوم الجمعة المقبل وتسجل 37 درجة، بعد أن وصلت لـ 33 درجة على القاهرة.

وجاءت حالة الطقس على النحو التالي: