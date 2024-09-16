رئيس وزراء مصر: تراجع كبير في إيرادات قناة السويس جراء تداعيات الحرب على غزة

ذكر المتحدّث الرّسمي باسم رئاسة الوزراء المصريّة محمد الحمصاني، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​مصطفى مدبولي​ التقى وزير الماليّة السّعودي محمد بن عبدالله الجدعان والوفد المرافق له، في الرياض، مشيدًا بما يُقدّمه الجدعان من دعم ومساندة لمختلف الملفّات المصريّة، خاصّةً فى المنتديات والمؤسّسات الدّوليّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "مدبولي استعرض نبذةً عن الأوضاع الاقتصاديّة المصريّة الرّاهنة، مُجدّدًا في هذا السّياق تأكيده أنّ الدّولة المصريّة استطاعت عبور الأزمة الّتي تعرّضت لها خلال الفترة الماضية، لكن لا تزال هناك مجموعة من التحدّيات، أبرزها الحرب في ​قطاع غزة​، وتبعات هذه الحرب السّلبيّة على حركة التّجارة العالميّة المارّة عبر ​البحر الأحمر​، الّتي كان لها تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد المصري، إذ شهدت إيرادات ​قناة السويس​ -جرّاء ذلك- تراجعًا كبيرًا؛ مع الأخذ في الاعتبار أنّ الممرّ الملاحي العالمي يُعدّ أحد أهمّ مصادر إيراداتنا من النّقد الأجنبي".

وأوضح الحمصاني أنّ "رئيس الوزراء أكّد خلال اللّقاء، تطلّع مصر لعقد المزيد من الشّراكات الاستثماريّة مع الجانب السّعودي، خاصّةً مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقيّة حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، الّتي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدةً وواسعةً لمزيد من الشّراكات المثمرة بين البلدين".

ولفت إلى أنّ "اللّقاء شهد أيضًا استعراض عدد من ملفّات التّعاون بين وزارتَي المالية بالبلدين، بالإضافة لعرض فرص الشّراكة في عدد من المشاريع الاستثماريّة المختلفة"، مبيّنًا أنّ "وزير الماليّة السّعودي أكّد أنّ مصر تحظى بفرص استثماريّة واعدة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة المصريّة لديها إرادة حقيقيّة ورغبة قويّة في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة".