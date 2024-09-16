لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: على الأنروا الإيفاء بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين

أوضحت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أنّها "ستبذل كل ما في وسعها في حوارها المزمع غدا مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وذلك خلال زيارته إلى بيروت، لتطبيق الاتفاقات التي تم التفاهم عليها سابقا بين وكالة الاونروا والحكومة اللبنانية في إطار معالجة مجموعة من الاشكاليات القائمة".
ورفضت، من باب حرصها "على استمرارية عمل وكالة الاونروا وتفادياً لأيّ تداعيات سلبية على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، "أي استهداف ممنهج للموظفين على خلفية انتماءاتهم الوطنية، وضرورة حماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم وكراماتهم".
ودعت اللجنة إدارة الأونروا إلى "الوفاء بالتزاماتها ومعالجة المشكلة جذرياً بما يحفظ حقوق الموظفين وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة السارية والأمن والسلم اللبناني وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في الوقت عينه".
وشددت على "ضرورة إيفاء الوكالة بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة تراجع مستوى خدماتها وتقديماتها"، مؤكدة "ضرورة الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم والإحتجاج السلمي دون عرقلة سير عمل أي من برامج الوكالة الاساسية".
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