شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. ما علاقة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب بحرب أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الحرب في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ريان ويزلي روث، الذي ألقي القبض عليه أمس الأحد على صلة بما وصفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، كان عبر في السابق عن رغبته في المشاركة في القتال في أوكرانيا، والموت هناك.وقال روث 58/ عاما/ للصحيفة في 2023 إنه سافر إلى أوكرانيا وأراد تجنيد جنود أفغان للقتال هناك، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين عن الصحيفة.وكشفت منشورات روث على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ميل للخطاب العنيف، وذلك خلال الأسابيع التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.وأجرت نيويورك تايمز العام الماضي مقابلة مع روث، وهو مقاول بناء أسقف سابق من جرينزبورو في نيويورك، على خلفية مقال عن الأمريكيين الذين يتطوعون للمساعدة في جهود الحرب في أوكرانيا.وقال روث، الذي لا يملك أي خبرة عسكرية، إنه سافر إلى أوكرانيا بعد اندلاع الحرب وأراد تجنيد جنود أفغان للقتال هناك.