وانهار سد كبير في 10 سبتمبر، مما أدى إلى فيضانات شديدة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، وتشريد أكثر من مليون شخص، ودفعت إلى عمليات الإجلاء في جميع أنحاء ولاية بورنو، وقال عمر أبو بكر، المتحدث باسم خدمات الإصلاح النيجيرية في بيان، إن الضباط حاولوا إخلاء السجن الرئيسي في مدينة مايدوجوري الأسبوع الماضي، عندما اكتشفوا أن السجناء هربوا.
وبين أبو بكر، إن «الفيضانات أدت إلى سقوط جدران المنشآت الإصلاحية بما في ذلك مركز الاحتجاز متوسط الأمن، فضلاً عن مساكن الموظفين في المدينة».
وأضاف أن أفراد الأمن تمكنوا من استعادة سبعة من النزلاء، وأن العملية لا تزال جارية للعثور على الباقين، حيث تسبب الانهيار في حدوث بعض أسوأ الفيضانات في الولاية منذ انهيار نفس السد قبل 30 عامًا، وقالت حكومة الولاية إن السد وصل إلى أقصى طاقته بسبب هطول أمطار غزيرة غير عادية.
كانت هذه تفاصيل خبر 281 سجينا هاربا بعد سقوط جدران سجن نيجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.