شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بعشرات المليارات.. الفيضانات تهدد بتعديل الميزانية في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية التشيكي تسبينك ستانيورا، إن الحكومة التشيكية قد تحتاج إلى تعديل ميزانية العام الحالي بسبب الخسائر الناجمة عن موجة الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد.

وسيتوقف قرار تعديل الميزانية على القيمة الإجمالية للخسائر، التي قد تصل إلى عشرات المليارات من الكورون التشيكي. فيضانات التشيك وقال الوزير إن الحكومة ستجري محادثات مع المعارضة، إذا أصبح تعديل الميزانية ضروري.

وكانت أكدت جمهورية التشيك وقوع أول حالة وفاة لديها، بسبب مياه الفيضانات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الدولة الواقعة في أوروبا الوسطي.

وأعلنت السلطات أن سبعة أشخاص على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، من بينهم ثلاثة يُعتقد أنهم حوصروا داخل سيارة علقت في نهر يفيض بالقرب من مدينة جيسنيك السياحية، القريبة من الحدود مع بولندا التي ضربتها الفيضانات. خسائر التشيك من الفيضانات ووصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الوضع بأنه فيضان يحدث مرة واحدة كل قرن.

وكانت غمرت مياه السيول الشوارع في مدن مثل جيسينيك في جبال ألتفاتير، وأوبافا على النهر الذي يحمل نفس الاسم، وكرنوف على الحدود مع بولندا.

وفي مدينة جيسينيك، أنقذت خدمات الطوارئ مئات الأشخاص، باستخدام قوارب ومروحيات.

وقال رئيس بلدية المدينة: "إنها نهاية العالم، هناك أوحال في كل مكان، وكل شيء مدمر".