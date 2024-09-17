معاريف: قادة الائتلاف الحاكم منحوا نتانياهو الضوء الأخضر لضم غدعون ساعر للحكومة الإسرائيلية

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر، بأن "قادة الائتلاف الحاكم منحوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر لضم الوزير السابق غدعون ساعر إلى الحكومة".
في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّه "من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة"، مشيرة إلى أنّ "غدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف غالانت".
وتتصاعد منذ فترة خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة "حماس" حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
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