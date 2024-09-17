غوتيريش: لا شيء يبرّر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أنّ "لا شيء يبرّر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره".

واشار غوتيريش الى ان "بالطبع، ندين كل هجمات حماس الإرهابية، وكذلك احتجاز الرهائن"، لكنّ "الحقيقة هي أنّ لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده على نحو دراماتيكي في غزة".