تنسيق الثانوية الفنية 2024.. 60% حدًا أدنى لتقديم طلاب الدبلومات التجارية بالمعاهد العالية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القواعد القبول بالمعاهد الفنية التجارية من جميع الشعب التجارية وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

وتضمنت القواعد التي أعلن عنها مكتب التنسيق للعام الجامعي 2024-2025، أن يكون القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول علي 60% فأكثر ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أقرت قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات "تجاري، صناعي، سياحة وفنادق، زراعي، مساعدي خدمات صحية"، بكليات الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2024، ويتاح لتلك الشريحة التقديم خلال تنسيق المرحلة الثالثة.