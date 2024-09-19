ترامب يتهم الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض الفائدة.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتهم دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، البنك المركزي أنه مسيس، وذلك خفض المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وقال ترامب للصحفيين على هامش رحلة انتخابية، "إن مثل هذا الخفض الكبير يُظهر (...) إما أن الاقتصاد في حالة سيئة للغاية وإما أنهم يلعبون ألاعيب سياسية"، بحسب سكاي نيوز.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تتراوح بين 4,75 و5 في المئة.

ويعتبر هذا الخفض نبأ سارًا للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد ترامب.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عيّنه بنفسه، ملمّحا إلى أن قرارات البنك مسيّسة، في اتهامات نفاها البنك المركزي الأمريكي بشدة.