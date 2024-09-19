كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الخميس، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا عند السّاعة 7:00 من مساء اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع السماقة ومبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة المطلة وأصبناها مباشرةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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