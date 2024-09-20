مصدر لـ"فايننشال تايمز": القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان مع تصاعد التوتر

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة، عن مصدر، إشارته إلى أنّ "ردّ إسرائيل على توقّف المفاوضات، كان التّصعيد مع "حزب الله" لتدفيعه ثمن القصف نيابةً عن حركة حماس".

وأكّد مصدر إسرائيلي للصّحيفة، أنّ "من دون وقف إطلاق النّار في غزة وإذا استمرّ التّصعيد شمالًا، فلن يحدث اتفاق مع حزب الله".

ونقلت أيضًا عن مصدر مطّلع، أنّ "القيادة الإسرائيليّة تناقش شكل الحرب على لبنان، مع تصاعد التوتّر وتزايد احتمالات انتقام الحزب". وأكّد أنّ "في أذهان قادة سياسيّين وأمنيّين إسرائيليّين، لا بديل لعمليّة عسكريّة في لبنان"، مبيّنًا أنّ "مسؤولين إسرائيليّين يريدون حملةً محدودةً في جنوب لبنان، وآخرين يفضّلون هجومًا أوسع".