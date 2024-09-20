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مسؤولون أمريكيون: لا نتوقع اتفاقا بين حماس وإسرائيل قبل نهاية ولاية بايدن

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لا يتوقعون من كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إقرار اتفاق بشأن غزة قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون -في تصريحهم للصحيفة الأمريكية- أن عدد الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم لإعادة الأسرى الإسرائيليين نقطة شائكة في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إنه لا توجد صفقة وشيكة بشأن غزة، ومن غير المؤكد أن يتم ذلك على الإطلاق.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن الهجوم على أجهزة الاتصال في لبنان زاد من احتمالات نشوب حرب شاملة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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