شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة النواب": الحوار الوطنى خلق حالة تلاحم سياسي غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى ساهم بقوة في خلق حالة من التلاحم السياسي والحزبي خلال الفترة الأخيرة، لعب دورا حيويا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضى كل الأطراف المشاركة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأشار محمود، إلى أن أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت، مؤكدا أن الحوار الوطنى بتشكيله الحالي استطاع ان يحقق نجاح كبيرا في تناول القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت القيادة السياسية تُولي الحوار اهتمام خاص، حيث يتم إحالة كافة التوصيات للسلطة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها ومدى تنفيذها.