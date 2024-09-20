مصدر أمني: إبراهيم عقيل من ضمن المستهدفين بالغارة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مصدر أمني للجزيرة، إن مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل من ضمن المستهدفين بالغارة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الله.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن القيادي الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل كان قد خرج صباح اليوم من أحد مستشفيات بيروت بعد أن أصيب في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) قبل أيام.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المستهدف هو إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال إسرائيل.