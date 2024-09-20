هكذا استعدت مدارس الفيوم للعام الدراسي الجديد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

أكدت الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن الدراسة ستبدأ غدا السبت فى 81 مدرسة بالمحافظة من بين 2253 مدرسة فى الفيوم، وأن باقى المدارس ستبدأ الدراسة بها يوم الأحد.

وأشارت إلى أن دخول المدارس بشكل تدريجى بحيث يبدأ تلاميذ وطلاب الصفوف الأول والثانى الابتدائى، والأول الإعدادي والأول الثانوي يوم الأحد، والثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والثانى الثانوى يوم الاثنين، والخامس والسادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانوى يوم الثلاثاء .

أكدت وكيل الوزارة، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسى الجديد، وتجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، وإعداد وتعليق قوائم الفصول الدراسية، وميكنة جداول الحصص للمعلمين، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2024.

كما أشارت قرنى، إلى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة ، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني والانتهاء من أعمال مراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

كما جرى التأكيد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور ، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة ممكنة لاستقبال أبنائنا الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.