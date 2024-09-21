نصر الله بعد تفجيرات لبنان: ما حدث إعلان حرب وسيواجه بقصاص عادل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الخميس، على ما حدث يومي الثلاثاء، والأربعاء من تفجيرات في لبنان، بأنه إعلان حرب.

وأضاف نصرالله في خطاب له، "ما حدث سيواجه بقصاص عادل، وحساب عسير، ولن أتحدث عن وقت ولا مكان".

وتابع، "الخبر هو ما سترون وليس ما تسمعون، لأننا في الجزء الأكثر دقة وحساسية وعمقا في المواجهة".

وقال حسن نصرالله، إن جبهة لبنان هي من أهم أوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على غزة .

وجدّد التأكيد في رسالة لحكومة الاحتلال وجيشه، أن جبهة لبنان لن تتوقف، قبل وقف الحرب على غزة.

وفيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله:

عاجل | نصر الله: العدو الإسرائيلي استهدف آلاف أجهزة البيجر وتجاوز كل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء

عاجل | نصر الله: بعض التفجيرات حدثت في مستشفيات وأسواق وطرقات عامة وبيوت والمواقع التي فيها أساسا مدنيون

عاجل | نصر الله: سقط عشرات الشهداء وبين الضحايا أطفال وقد أصيب الآلاف بجراح وستظهر الأعداد النهائية لاحقا

عاجل | نصر الله: عبر تفجيرات البيجر الثلاثاء كان العدو الإسرائيلي يريد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة ومن في محيطهم

عاجل | نصر الله: الأربعاء سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى

عاجل | نصر الله: على مدى يومين كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين دون أي اعتبار

عاجل | نصر الله: ما جرى عملية إرهابية كبرى وسنتبنى تعريف ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء كمجزرتين

عاجل | نصر الله: يمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء أنه إعلان حرب

عاجل | نصر الله: بعض أجهزة البيجر كانت بعيدة عن مستخدميها وبعضها لم يتم توزيعه من الأساس

عاجل | نصر الله: شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة فنية وتقنية وأمنية وهي تدرس كل الفرضيات

عاجل | نصر الله: وصلنا إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات ولكن ننتظر التأكد منها

عاجل | نصر الله: سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات وحينها سيبنى على الشيء مقتضاه

عاجل | نصر الله: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في #لبنان

عاجل | نصر الله: هذا النوع من القتل والاستهداف والجريمة لتفجيرها بمعزل عن المحيط الذي هم فيه غير مسبوق عالميا

عاجل | نصر الله: نعرف أن للعدو تفوقا على المستوى التكنولوجي لأنه يحظى بدعم أمريكي ودعم النيتو

عاجل | نصر الله: طبيعة الحرب أنها سجال ويوما الثلاثاء والأربعاء كانا بالنسبة لنا يومين ثقيلين

عاجل | نصر الله: هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا

عاجل | نصر الله: نائب رئيس أركان سابق إسرائيلي وصف ما يجري في الشمال بأنه هزيمة تاريخية لإسرائيل

عاجل | مراسل #الجزيرة: تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء #بيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض

عاجل | نصر الله: هم يتحدثون عن خسارتهم للشمال وقالوا إنهم يواجهون مشاكل عسكرية

عاجل | نصر الله: أحد أهم عناصر الضغط على كيان العدو وإحدى أهم جبهات الاستنزاف هي الجبهة اللبنانية

عاجل | نصر الله: الجبهة اللبنانية هي إحدى أهم أدوات التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية

عاجل | نصر الله: العدو التزم بقواعد الاشتباك نتيجة توازن الرعب القائم

عاجل | نصر الله: العدو كان يعمل على الضغط على الحكومة اللبنانية والمقاومة بالقتل والتدمير لوقف هذه الجبهة

عاجل | نصر الله: المقاومة تمسكت بموقفها وهدفها وهذا ما يفسر لجوء العدو إلى أعلى مستوى إجرامي يمكن أن يذهب إليه

عاجل | نصر الله: يوم الثلاثاء وصلت رسائل عبر قنوات رسمية وغير رسمية بأن هدف الضربة وقف الجبهة اللبنانية

عاجل | نصر الله: التبني الإسرائيلي للضربة والعمل على وقف عمل المقاومة واضح في ما وصل من رسائل للجهات الرسمية

عاجل | نصر الله: نقول لحكومة العدو وجيش العدو إن جبهة #لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة وهذا قلناه سابقا

عاجل | نصر الله: رغم التضحيات والشهداء ورغم كل العواقب فلن تتوقف المقاومة عن مساعدة أهل غزة والضفة

عاجل | نصر الله: تمسك المقاومة بكل مواقفها يعني أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه

عاجل | نصر الله: العدو عمل على ضرب بيئة المقاومة وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة

عاجل | نصر الله: العدو عمل على ضرب بيئة المقاومة وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة كي تضغط على قيادة المقاومة

عاجل | نصر الله: نرى صبرا عظيما ومعنويات عالية لكل المصابين في المستشفيات وجرحى المقاومة مصرون على مهمتهم

عاجل | نصر الله: ما شهده تشييع الشهداء تضمن رسالة مهمة بالوحدة والتماسك والتضامن

عاجل | نصر الله: العدو كان يريد ضرب نظام القيادة والسيطرة بما يشيع حالة فوضى في بنية المقاومة وهذا لم يحصل لحظة واحدة

عاجل | نصر الله: التفجيرات الواسعة لم تؤثر على بنية المقاومة وكانت جهوزيتها عالية على الأرض توقيا لأي عمل عسكري

عاجل | نصر الله: بنية المقاومة كبيرة ومتماسكة وعلى العدو أن يعرف أن ما حدث لم يمس لا نظام القيادة ولا الحضور بالجبهات

عاجل | نصر الله: العدو يعتقد أنه متفوق بالذكاء التكنولوجي لكن ما فعله عبر التفجيرات كشف أنه على درجة عالية من الغباء

عاجل | نصر الله: إسرائيليا هناك حديث عن تصعيد في الشمال وهناك من يتحدث عن حرب شاملة

عاجل | نصر الله: أقول لنتنياهو ولغالانت لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال وهذا هو التحدي بيننا

عاجل | نصر الله: السبيل الوحيد لإعادة السكان إلى مناطقهم هو وقف العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية

عاجل | نصر الله: ما ستقدمون عليه من تصعيد سيبعد فرصة عودة أولئك السكان إلى الشمال بل العكس ما سيحدث

عاجل | نصر الله: هم يتحدثون عن إقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية ونحن نتمنى أن يحاولوا ذلك

عاجل | نصر الله: أي دخول للأراضي اللبنانية نعتبره فرصة تاريخية ستكون لها تأثيرات كبرى على المعركة

عاجل | نصر الله: يعتقدون أنهم سيتمكنون من إعادة المستوطنين والسكان بإقامة حزام أمني في أراضينا

عاجل | نصر الله: محاولة إقامة حزام أمني داخل أراضينا لن يشغل المقاومة هناك بل سيتحول هذا الحزام إلى فخ وجهنم لجيشهم

عاجل | نصر الله: ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء سيواجه بقصاص عادل وحساب عسير ولن أتحدث عن وقت ولا مكان

عاجل | نصر الله: الخبر هو ما سترون وليس ما تسمعون لأننا في الجزء الأكثر دقة وحساسية وعمقا في المواجهة

عاجل | نصر الله: نتنياهو وغالانت وبن غفير وسموتريتش يقودون كيانهم إلى الهاوية بقيادتهم الحمقاء

المصدر : وكالات