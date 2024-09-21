وزير الصحة اللبناني: 70 ضحية جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض اليوم السبت، عن وجود 70 ضحية جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن، وفق مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد وزير الصحة اللبناني علي أن مصر دائما داعمة للبنان وعرضت كل المساعدة علينا ونعمل على تنظيم هذه المساعدات.

وقال وزير الصحة اللبناني إن 68 جريحا نقلوا إلى 12 مستشفى بينها 2 في حالة خطرة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن 31 ضحية بينهم 3 أطفال و7 نساء جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية و فرق الإنقاذ والدفاع المدني يواصلون إزالة الركام لانتشال الضحايا والمصابين.

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