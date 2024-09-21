شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس الأولويات بدور الانعقاد القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، ذلك بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع تعديلات مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع، كما تم مناقشه التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي خاصه بعد حكم المحكمة الدستورية والذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي كذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي.

وأضاف أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغه لمواد القانون بما يساعد علي تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضه والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان، مؤكدا أن اللجنة ستضع القانون علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .

كما ثمن رئيس لجنة الشباب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، مشيرا إلي أن اللجنه عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابه البرلمانيه السابقه مع جميع الاتحادات المشاركه في أوليمبياد باريس وبحضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنة كاملة لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات المالية والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزاره الشباب.

وأكد النائب محمود حسين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ويحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين المصريين، وذلك من أجل رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.