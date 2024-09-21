نادي فولهام يدين افعال الفايد "الوحش الجنسي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال نادي فولهام الانجليزي لكرة القدم إنه "منزعج بشدة" من مزاعم الاغتصاب ضد مالكه السابق محمد الفايد، وقال رئيس فريق السيدات السابق إن اللاعبات كن محميات.

وجاء بيان النادي بعد أن وصف محامون يمثلون 37 ضحية اعتداء جنسي مزعومة مالك هارودز السابق الملياردير، الذي توفي في أغسطس/آب 2023، بأنه "وحش".

وقال النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا إنه "في طور تحديد ما إذا كان أي شخص في النادي قد تأثر أو تأثر" بسلوك رجل الأعمال المصري الراحل المزعوم.

ويأتي البيان بعد أن وصف محامون يمثلون 37 ضحية اعتداء جنسي مزعومة مالك هارودز السابق الملياردير، الذي توفي في أغسطس/آب من العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، بأنه "وحش" ​​في مؤتمر صحفي في لندن.

وظهرت المزاعم بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال موظف سابق في هارودز، وهو متجر فاخر في لندن، لشبكة (سكاي نيوز) إن فايد كان "ينتقي" النساء من أرضية المتجر وبمجرد استدعائهن إلى مكتبه "لم يستطعن ​​الرفض".

ولم تكن هناك أي اتهامات ضد فايد فيما يتعلق بملكيته لنادي فولهام لكرة القدم بين عامي 1997 و2013.

فريق السيدات

ومع ذلك، قال غوت هاوجينز، الذي أدار فريق السيدات بالنادي بين عامي 2001 و2003، لـ(بي بي سي) إن احتياطات إضافية اتخذت لحماية اللاعبات من فايد.

وقال: "لقد قرأت جميع الصحف أمس بالطبع ولأكون صادقًا لم تكن المفاجأة الكبرى، كنا على علم بأنه يحب الفتيات الصغيرات الشقراوات. لذلك تأكدنا فقط من عدم حدوث مواقف. لقد قمنا بحماية اللاعبين".

في بيان يوم الجمعة، قال نادي فولهام لكرة القدم: "نحن منزعجون للغاية وقلقون لمعرفة التقارير المزعجة التي أعقبت الفيلم الوثائقي أمس.

"نتعاطف بصدق مع النساء اللاتي شاركننا تجاربهن. نحن في صدد تحديد ما إذا كان أي شخص في النادي قد تأثر أو تأثر بالفعل."

حث النادي أي شخص لديه معلومات تتعلق بالادعاءات على الاتصال به.

وعلى صلة، قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي لقناة (سكاي نيوز) : "أنا سعيدة حقًا برؤية أن فولهام يجري تحقيقًا كاملاً، وأنهم دعوا النساء للتقدم للحديث عما حدث لهن.

واضافت: "من الواضح أنني لا أستطيع التعليق على الادعاءات نفسها، لكنني أعتقد أن التحقيق صحيح وضروري."

فخ نفسي مظلم

ووصفت موظفة سابقة في هارودز الذي تحدث إلى سكاي نيوز، محمد فايد بأنه "شيطاني" وقال إنه "يسيطر على كل شيء بالخوف".

وقالت: "كان [الفايد] يقول: "أريد أن أضع هذا في مكتبي الآن". وكان يحمل الفياغرا في جيبه، وكان الناس يخافون من "مشيته على الأرض" - إذا لم تكن تبتسم بما فيه الكفاية، فأنت في ورطة، وإذا ابتسمت كثيرًا، فأنت أيضًا في ورطة".

وقالت الموظفة السابقة، التي عملت في هارودز في وظيفتها الأولى بعد ترك الجامعة: "كانت ديناميكية القوة قوية للغاية، وفي غمضة عين كنت ستخسر حياتك المهنية وكانوا يحاولون تدميرك. كان هذا فخًا نفسيًا مظلمًا وقد وقع الجميع في الفخ".