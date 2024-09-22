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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته

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ياسر رشاد - القاهرة - اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد.

وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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