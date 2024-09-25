وليد فواز ضابط يحقق في جريمة غريبة بـ "بنسيون دلال"

ياسر رشاد - القاهرة - روجت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال"، للعمل المقرر طرحة بدور العرض السينمائي يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث طرحت البوستر الدعائي المنفرد للفنان وليد فواز المشارك في العمل، وعلقت عليه قائلة" الظابط مجدى بيحاول يفهم ايه اللى بيحصل فى بنسيون دلال.



وأضافت : " استنوا فى فيلم بنسيون دلال 10 اكتوبر بجميع دور العرض المصرية والعربية" .

قصة فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني.

أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

آخر أعمال وليد فواز



وعلى جانب آخر يعرض لوليد فواز، حاليا مسلسل "برغم القانون"، الذي يقدم خلاله شخصية "ياسر"، والتي أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.

أبطال مسلسل برغم القانون



مسلسل برغم القانون، بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي, عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، لبني ونس، صبري عبد المنعم ,جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر وشادي مقار، العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ومكون من 30 حلقة.