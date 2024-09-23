اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على المالكية وجبال البطم والمناطق المحيطة أدت إلى إصابة ثلاثة عشر شخصا بجروح طفيفة جدا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 13 جريحا إصاباتهم طفيفة في الغارات على المالكية وجبال البطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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