إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجمات الجيش تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن حزب الله أسلحته

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن حزب الله أسلحته".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، تأكيده أن "إسرائيل تركز على العمليات الجوية وليست لديها خطط فورية لعملية برية".

وشدد على ان "الضربات تهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على شن مزيد من الضربات على إسرائيل".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "سلاح الجو بدأ موجةً أخرى من الهجمات في جنوب لبنان".

في السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة من الغارات الإسرائيليّة استهدفت بلدات: عيترون، تبنين، مارون الراس، أطراف البيسارية، بافليه، المنطقة الواقعة بين رومين ودير الزهراني، وتلك الواقعة بين عنقون ومغدوشة".