سعد الحريري: اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على اي اعتبار

اشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح له، الى ان التضامن الوطني واجب اخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على اي اعتبار.

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